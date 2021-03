F1: A “batota” de Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda foi uma das estrelas do teste no Bahrein, especialmente no último dia em que fez o segundo melhor tempo do teste, logo atrás de Max Verstappen. Mas o japonês pode ter feito batota.

Muitos fãs mais atentos colocaram fotos na internet que mostram Tsunoda a abrir o DRS, muito antes da zona de DRS normalmente estipulada para esta pista. Outros apontaram o onboard do piloto da Alpha Tauri para indicar que usou mais vezes o DRS do que outros pilotos . Até Lando Norris se foi meter nas redes sociais do jovem japonês, fazendo a pergunta “como está o DRS? num comentário.

Assim, como em tudo o que acontece nos testes, é preciso alguma moderação na avaliação. Mas isto não retira o mérito a Tsunoda que realmente fez voltas muito boas, nem à Alpha Tauri que mostrou ter um carro muito competitivo para esta época.