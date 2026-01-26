F1: A Aston Martin também terá sentido dificuldades em passar nos testes de colisão da FIA
A Aston Martin corre o risco de perder dias valiosos em Barcelona. A presença da equipa britânica continua incerta devido a atrasos na montagem do AMR26 e a dificuldades repetidas nos crash tests, consequência de soluções técnicas consideradas particularmente ousadas sob a direção de Adrian Newey.
Segundo a publicação italiana autoracer.it, esses problemas poderão levar a um atraso na chegada a Barcelona, ficando a equipa limitada a duas jornadas de ensaios. Além disso, prevê-se que o AMR26 inicie a temporada com excesso de peso durante as primeiras corridas, um défice competitivo significativo face a equipas mais próximas do limite regulamentar.
A Ferrari também não escapou a contratempos semelhantes. A Scuderia viu-se obrigada a repetir um crash test após a pausa natalícia, o que provocou atrasos no calendário de preparação do SF-26 e uma montagem apressada para o shakedown em Fiorano. Apesar disso, a equipa conseguiu reagir rapidamente, completando a homologação final do chassis e os primeiros quilómetros sem problemas relevantes, preparando-se agora para intensificar o trabalho nos testes de Barcelona.
O cenário geral confirma que, apesar de meses de desenvolvimento antecipado, várias equipas continuam a lutar contra o relógio antes do arranque oficial da nova era técnica da Fórmula 1.
