F1: A Aston Martin já fez o primeiro “fire up” da unidade motriz da Honda
A Aston Martin revelou o primeiro vislumbre da sua nova parceria com a Honda, que marcará a entrada da equipa de Silverstone na condição de verdadeira estrutura de fábrica a partir de 2026. Esta aliança acompanha a nova era regulamentar da Fórmula 1, em que os construtores serão desafiados a conciliar desempenho com uma componente híbrida mais exigente e combustíveis totalmente sustentáveis.
Com o novo regulamento, as unidades motrizes passarão a assentar num equilíbrio aproximado de 50/50 entre o motor de combustão interna e a componente elétrica, reforçando o peso da parte híbrida no desempenho global. A arquitetura também será simplificada, com a eliminação do MGU-H e o aumento da potência do MGU-K, solução pensada para melhorar as oportunidades de ultrapassagem e a velocidade em linha reta.
Os monolugares passarão ainda a utilizar combustíveis 100% sustentáveis, numa aposta alinhada com os objetivos de neutralidade carbónica da disciplina. Para a Aston Martin e a Honda, o primeiro “fire up” da nova unidade motriz assumiu um significado simbólico, apresentado em vídeo nas redes sociais como o arranque oficial de uma parceria que ambas as partes esperam transformar em resultados competitivos a partir de 2026.
A new era comes to life.
The #AMR26 fired up before winter shutdown. @HondaRacingF1 @aramco pic.twitter.com/Iek0pkKWLw
— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 31, 2025
