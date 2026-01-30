F1: A Aston Martin e um admirável novo mundo por descobrir

A Aston Martin colocou pela primeira vez em pista o seu novo monolugar de Fórmula 1, o AMR26, no penúltimo dia do shakedown de Barcelona. Apesar de ter chegado “um pouco tarde” ao circuito, o diretor de operações em pista da equipa, Mike Krack, considerou o momento motivo de orgulho e satisfação, sublinhando a importância simbólica do arranque de um projeto profundamente renovado para 2026. O primeiro dia devolveu poucas voltas, mas a equipa segue firme, com entusiasmo, sabendo que a sua posição é agora diferente.

O AMR26 representa uma mudança estrutural para a equipa de Silverstone: além da nova parceria de fábrica com a Honda, a Aston Martin produziu internamente uma caixa de velocidades pela primeira vez em muitos anos e teve de responder simultaneamente a novos regulamentos técnicos para chassis e unidades de potência. A integração destas transformações, aliada à chegada de Newey, coloca o projeto entre os mais ambiciosos do pelotão.

New era, same Fernando.@alo_oficial completes his first laps in the Adrian Newey-designed AMR26.#AMR26 pic.twitter.com/aF2lNmuDLN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026

Krack destacou ainda que a cooperação com a Honda está numa fase inicial, depois de uma longa relação com o anterior fornecedor, mas descreveu o arranque como positivo, com sinais de boa sintonia entre as duas estruturas. A prioridade passa agora por acelerar a integração técnica e operacional antes do início da temporada.

Mike Krack descreveu a estreia como um momento marcante: “Como sempre que temos um carro novo, é algo muito emocional e entusiasmante. Houve muito trabalho duro nos últimos dias. Ainda há muito por fazer, mas podemos respirar fundo e ficar felizes por termos colocado o carro em pista. Foi um momento bonito para a equipa e uma homenagem ao esforço de todos. A Fórmula 1 é implacável, temos sempre de olhar para a frente, e haverá muito mais trabalho pela frente.”

Sobre a dimensão das mudanças, explicou: “Estamos numa situação um pouco única. Recebemos a Honda como novo parceiro de motor, fizemos a nossa primeira caixa de velocidades em muitos anos e juntámos isso a novos regulamentos para chassis e unidades de potência. A Fórmula 1 não espera por ninguém. Chegámos um pouco tarde, mas conseguimos estar neste teste, por isso podemos estar orgulhosos e felizes com essa conquista.”

Referindo-se à nova parceria, concluiu: “Ainda é tudo muito recente e, depois de uma relação tão longa com o parceiro anterior, é preciso aprender a trabalhar juntos. Mas foi um bom começo, houve sorrisos entre nós e eles. Quero usar este tempo para integrar ao máximo e aprender a trabalhar em conjunto. Estou muito confiante.”

Carro novo, com um conceito diferente e um líder técnico diferente. Unidade motriz nova, caixa de velocidades nova, sistemas novos. A Aston Martin entra nesta nova fase com muito por descobrir, mas alimentada pela ambição e visão de Newey que pelo que já se viu, não teve medo de arriscar no desenho do seu novo carro, com Fernando Alonso ao volante, formando uma dupla que já há muito tinha vontade de trabalhar em conjunto. Um projeto ambicioso… o tempo dirá se será vencedor.