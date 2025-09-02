F1, a ascensão de Oscar Piastri: já o comparam a Schumacher

Oscar Piastri, o jovem talento da McLaren, protagonizou uma exibição de gala no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, conquistando uma vitória quase esmagadora que já o coloca sob o escrutínio de comparações com o lendário Michael Schumacher. A sua performance impecável, um verdadeiro ‘Grand Slam’, consolidou a sua liderança no Campeonato de Pilotos, embora o australiano mantenha uma perspetiva cautelosa sobre o desfecho da temporada.

Como Piastri alargou a liderança

Piastri demonstrou um domínio absoluto em pista. A sua mestria na condução permitiu-lhe assegurar a pole position nas qualificações e transpor essa vantagem para a corrida, liderando do início ao fim. Esta performance sem falhas não só lhe valeu a vitória, mas também lhe permitiu alargar a sua vantagem sobre o seu colega de equipa e principal rival pelo título, Lando Norris, para uns substanciais 34 pontos. Norris, que se viu forçado a abandonar nas voltas finais devido a um problema mecânico, assistiu à consolidação da posição de Piastri no topo da tabela.

As comparações com um Ícone

Após a corrida, na conferência de imprensa, o piloto australiano foi confrontado com uma questão de peso: as suas atitudes calmas e serenas sob pressão têm gerado comparações com o heptacampeão Michael Schumacher. Piastri reagiu com humildade e pragmatismo: “Sempre que sou mencionado na mesma frase que Michael Schumacher, isso é bom. Tenho um longo, longo caminho a percorrer para ser falado no mesmo patamar que alguém como ele, mas aceito.”

Andrea Stella, o diretor de equipa da McLaren, que teve a oportunidade de trabalhar diretamente com Schumacher na Ferrari – onde o alemão conquistou cinco dos seus títulos mundiais como engenheiro de performance –, elogiou a atuação do seu piloto em Zandvoort. “Com o Oscar, ele faz parecer simples. Ele estava muito calmo como sempre e rápido ao mesmo tempo. Preciso na execução, por isso, uma vitória merecida”, afirmou Stella, reforçando a imagem de Piastri como um piloto de exceção.

Campeonato em aberto: perspetivas para o resto da temporada

Apesar da “confortável” margem no Campeonato de Pilotos, Piastri mantém-se firmemente com os pés assentes na terra. Questionado sobre se poderia agora adotar uma estratégia mais conservadora, um “jogo de percentagens”, nas nove corridas restantes, o piloto australiano foi categórico: “Não, não me parece. Preciso de continuar a forçar e tentar vencer. Não diria que é uma margem muito confortável, como vimos hoje, pode mudar com um abandono muito, muito rapidamente, por isso, a esta distância do final do ano, não é uma diferença confortável.”

A sua prudência reflete a natureza implacável e imprevisível da Fórmula 1, onde um único abandono ou um problema mecânico pode reverter rapidamente a situação de um campeonato. A temporada está longe de estar decidida, e a batalha pelo título promete emoções fortes até à última bandeira de xadrez.

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA