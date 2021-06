F1: A ascensão de Jenson Button (vídeo) | AutoSport

Jenson Button foi um dos pilotos mais apoiados pelos fãs e que ficará para sempre na memória da alguns. Em 2009, com o Brawn GP, que foi uma verdadeira pedrada no charco, o piloto venceu o Campeonato do Mundo.

A F1 faz agora, um resumo daquilo que foi a ascensão do piloto britânico, através de mais um episódio de Rise of the Rookie.

Pode assistir ao vídeo aqui.