F1: A aposta que tramou Giancarlo Fisichella | AutoSport

Há apostas que nem sempre correm bem. No caso de Giancarlo Fisichella, uma aposta acabou por custar caro. O piloto italiano fez 231 GP conseguindo três vitórias e 19 pódios. Há oito antigos mecânicos que têm uma recordação valiosa de Fisichella.

Em 2001, quando o italiano estava na Benetton, o carro não era competitivo. Na altura era colega de equipa do então jovem Jenson Button. No podcast Beyond the Grid, Fisichella recordou como foi a convivência com Button e, por conseguinte a aposta que fez com os seus mecânicos na altura:

“O Jenson era um tipo muito porreiro. Nessa temporada, estávamos a ter muitas dificuldades com o carro, especialmente com o motor. Não era suficientemente forte. Talvez para o Jenson tenha sido mais difícil, porque ele tinha menos experiência do que eu. Lembro-me de um dia em que estávamos com os mecânicos e usávamos relógios Rolex. Um dos mecânicos disse: ‘Se este ano subirmos ao pódio, vais comprar um Rolex para nós’. Eu disse ‘está bem, não há problema, porque este ano nunca vamos conseguir um pódio’. Mas, infelizmente, conseguimos um pódio em Spa. Foi uma corrida fantástica. Ultrapassei quatro carros no início e depois fiquei em terceiro. Comprei oito relógios Rolex para a minha equipa, foi bom.”