F1: A aposta de Lando Norris que deu certo

Para ter uma carreira de sucesso na F1 é preciso escolher bem o seu rumo e, por conseguinte, as equipas. O exemplo de Fernando Alonso é o mais flagrante no que diz respeito a escolhas falhadas. Um dos maiores talentos da F1 tem “apenas” dois títulos por escolhas erradas. Lando Norris foi confrontado com uma escolha semelhante, mas deu-se bem na sua aposta.

Norris revelou que já teve oportunidades de deixar a McLaren para equipas vencedoras de corridas, mas optou por ficar, acreditando na visão de longo prazo da equipa. A sua paciência valeu a pena, pois garantiu as suas primeiras quatro vitórias na F1 em 2024 e ajudou a McLaren a vencer o seu primeiro campeonato de construtores desde 1998.

A McLaren surgiu como o concorrente mais forte da Red Bull na época passada, com a Ferrari também em disputa até à última corrida em Abu Dhabi. A vitória de Norris garantiu o título da equipa apesar dos desafios. Refletindo sobre a sua decisão de ficar, Norris expressou orgulho em alcançar o sucesso com a equipa que lhe deu a sua estreia na F1.

“Tive oportunidades de não estar na McLaren e de talvez ganhar corridas numa fase mais precoce da minha carreira. Tive essas oportunidades, mas acreditei e quis fazê-lo com a McLaren. Queria fazê-lo com os homens que me deram a minha oportunidade na Fórmula 1. E por mais que não pensássemos que seria possível e, 2024, esperávamos que fossem em 2025. O próximo ano era o nosso objetivo no papel. O facto de o termos conseguido em 2024 é um feito ainda maior.”