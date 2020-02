F1: A agenda da primeira semana de testes

Amanhã os novos carros irão para a pista de Barcelona no primeiro de três dias intensos de testes.

Esta é a primeira oportunidade para verificar sistemas, testar fiabilidade e novas soluções. A primeira semana é tendencialmente usada para testar afinação base, verificar qualquer problema de fiabilidade pelo que a verdadeira performance das novas máquinas não deverá ser vista. No entanto, com menos dias de testes as equipas terão de acelerar os programas. Eis a “escala de serviço” para os próximos três dias: