F1: 90% dos pilotos da grelha venceria com o Mercedes de Hamilton?

Pergunta para 1 milhão de euros: Será que 90% dos pilotos da grelha venceriam corridas com o Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas?

Quem o disse foi Max Verstappen, mas há quem não pense assim, por exemplo, Lando Norris: “Todos sabem que Lewis é provavelmente um dos melhores pilotos da história da F1”, disse o jovem de 20 anos à Auto Motor und Sport: “Toda a gente também tem inveja da posição em que se encontra e do número de corridas que ganhou – eu também quero estar nessa posição, mas sei que algumas pessoas dizem ‘Claro que o venceria’, mas não estou tão confiante que diria isso com toda a certeza”, disse Norris, que acrescenta que a Mercedes e Hamilton merecem o seu sucesso, pois têm vindo a fazer “um trabalho muito melhor do que todos os outros durante anos. Por outro lado, isso torna a Fórmula 1 aborrecida e o espetáculo está a sofrer. Se queremos melhorar alguma coisa, precisamos das batalhas que estão a acontecer entre os quatro ou cinco carros do meio do pelotão na frente”, disse Lando Norris. Na verdade, os triunfos da Mercedes são o produto de um grande conjunto de pessoas, mas a resposta à questão de Verstappen se calhar dá-se com a comparação de resultados entre Valtteri Bottas, que é um bom piloto, na linha de muitos outros do plantel, e Lewis Hamilton. E a diferença é abismal.