F1 75 Live: Tudo o que precisa de saber sobre o evento de lançamento

O barulho dos motores da F1 em 2025 está prestes a ecoar mais alto do que nunca! Este ano, a emoção da nova temporada ganha uma dimensão épica com um inédito evento de lançamento que promete uma experiência inesquecível para os adeptos: Show de Estrelas no coração de Londres…

O início da época de 2025 da F1 aproxima-se rapidamente – e este ano a época será lançada num estilo sem precedentes, uma vez que, pela primeira vez na história do desporto, um espetacular evento de lançamento da época terá lugar no The O2, em Londres. Eis o que precisa de saber sobre o F1 75 Live….

O que é o F1 75 Live? Tradicionalmente, esta altura do ano é a época de lançamento dos carros de F1, em que as equipas realizam eventos individuais para revelar os seus adversários antes do início da campanha. No entanto, para assinalar o início do ano do 75º aniversário do desporto, em 2025, será realizado um evento inovador de lançamento da época que reunirá as 10 equipas para revelarem as suas novas cores e iniciarem a campanha em grande estilo.

Todas as equipas da grelha – McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams e Kick Sauber – estarão presentes no lançamento da F1 2025, com os 20 pilotos e os 10 diretores de equipa. Haverá também entrevistas com figuras-chave do desporto, bem como apresentadores, convidados especiais e entretenimento de topo.

O evento de lançamento do F1 2025 terá lugar no The O2, em Londres, a 18 de fevereiro, com o programa de duas horas a começar às 20h00 de Portugal continental e Madeira.

Os F1 75 Live será transmitido em direto, cada equipa terá o seu momento durante a noite, ao revelar as suas respetivas decorações 2025 e line up de pilotos. Haverá também muito entretenimento extra.

Contudo, teremos de esperar um pouco mais para ver os novos carros de F1 de cada equipa, com os preparativos finais a serem efetuados antes de serem enviados para o Bahrein para os testes de pré-época. Em vez disso, as equipas revelarão as pinturas dos seus carros para a época de 2025 no F1 75 Live.

Algumas equipas também realizarão um evento separado de revelação de carros de F1, que pode ver em artigo à parte AQUI .

Os testes de pré-época da F1 em 2025 terão lugar durante três dias no Circuito Internacional do Bahrain, de 26 a 28 de fevereiro. Pouco depois, as atenções voltam-se para a primeira corrida da época, o Grande Prémio da Austrália, no fim de semana de 14 a 16 de março.