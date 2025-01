F1 75 Live: O evento que pode ser o arranque ideal da época

O F1 75 Live vai ser um evento inovador na história da Fórmula 1, reunindo as dez equipas numa celebração espetacular para lançar a época de 2025 e comemorar os 75 anos do desporto. O evento terá lugar a 18 de fevereiro de 2025, no The O2 em Londres, com início às 20:00.

Durante o F1 75 Live, cada equipa revelará as suas novas decorações para a época de 2025, bem como o alinhamento completo de pilotos. Embora os carros reais não estejam presentes, uma vez que estão a ser submetidos aos últimos preparativos para os testes de pré-época no Bahrein, as decorações darão aos fãs um primeiro vislumbre da identidade visual dos carros. Os 20 pilotos e os chefes de equipa estarão presentes no evento, oferecendo informações e entrevistas sobre a próxima época.

O evento promete mais do que apenas a revelação de carros. Apresentadores convidados especiais e figuras-chave da Fórmula 1 aumentarão a emoção. Os fãs que assistirem ao vivo testemunharão uma celebração verdadeiramente única, mas aqueles que não puderem estar presentes poderão ainda assim sintonizar, uma vez que o F1 75 Live será transmitido globalmente, com mais pormenores de transmissão a serem anunciados em breve.

A impressão geral é que poucas equipas estão verdadeiramente investidas neste evento. Já referimos no passado a monotonia e o desinteresse das mais recentes apresentações das equipas, em que se acabava por ver apenas uma decoração nova, carros novos com poucos pormenores técnicos de relevo. Um evento como o F1 75 Live pode ser algo bem mais entusiasmante e à altura da grandeza do desporto. É uma dor de cabeça extra para as equipas que têm de organizar mais um evento, numa altura em que o trabalho abunda, mas parece-nos ser a melhor forma de começar oficialmente a época. É preciso ver como o evento vai ser organizado, o que dará ao nível de novidades (que se espera seja muito poucas) e ao nível do entretenimento. Se já vimos mudanças que trazem muito pouco ao espetáculo, esta pode ser uma das alterações que pode ser olhada com entusiasmo… se for devidamente feita.