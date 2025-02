F1 75 Live: Novas imagens do filme de Brad Pitt serão mostradas no evento

O muito aguardado filme de Fórmula 1, protagonizado por Brad Pitt, no papel do veterano piloto Sonny Hayes, será lançado no final de junho. No entanto, os fãs terão direto uma espreitadela antecipada durante o evento F1 75 Live em Londres, na O2 Arena, que celebra o 75.º aniversário da F1. O evento, que se realiza na terça-feira à noite, também incluirá a revelação das cores oficiais das equipas e vários espetáculos.

O filme, co-produzido por Lewis Hamilton, acompanha a personagem de Pitt nas corridas da equipa fictícia APXGP, com imagens reais de Grandes Prémios captadas ao longo de duas épocas. Um teaser trailer foi recentemente lançado no Instagram, e novas imagens serão mostradas no F1 75 Live, com clipes que deverão aparecer online em breve.