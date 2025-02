F1 75 Live: Luz verde para a época 2025, com um espetáculo grandioso

A F1 ligou os motores para a época 2025 em grande estilo. As 10 equipas da grelha apresentaram as suas novas decorações, com os novos carros a ficarem guardados para o Bahrein, onde teremos os testes de pré-época na próxima semana (26,27 e 28 de fevereiro).

Um espetáculo grandioso, onde as equipas foram apresentadas, uma por uma, num espetáculo multimédia de grande impacto visual. Uma cerimónia dinâmica, com algumas homenagens pelo meio. As novas cores de 2025 foram desvendadas, com declarações muito breves e de circunstância dos pilotos e responsáveis das equipas. Um espetáculo digno da F1 e da sua história onde não se poupou em nada.

Para a história ficam as novas decorações: