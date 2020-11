F1: 500º GP da Sauber na Turquia

A equipa fundada por Peter Sauber em 1993 irá fazer a sua 500 prova na F1. Um marco importantíssimo na história da equipa, que depois do sucesso nos sportscar, se mudou para a F1.

Frederic Vasseur, chefe da Alfa Romeo e também CEO da Sauber Motorsport, disse: “A 500ª corrida é um marco importante, que mostra o incrível legado.

“Estamos agora num grupo muito pequeno na companhia de algumas das equipas históricas do desporto e isso mostra a força do nosso projeto.”

E Vasseur acrescentou: “Como equipa independente durante a maior parte de nossa história, mostramos que é possível construir um projeto de longo prazo e estamos confiantes de que o melhor ainda está por vir – as próximas 500 corridas serão ainda melhores.”

“Seria bom festejar esta ocasião em grande estilo com mais uma boa exibição, especialmente depois dos dois pontos marcados em Ímola, o que foi um grande impulso para a confiança da equipa. O progresso que fizemos é positivo, assim como somar pontos em três das últimas cinco corridas, mas sabemos que há muito mais trabalho a fazer antes de estarmos onde esperamos.”