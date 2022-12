F1: 5 pilotos de 2023 entre os que mais GP realizaram sem triunfos | AutoSport

O pelotão da Fórmula 1 em 2023 apresenta seis alterações de pilotos em relação ao que assistimos em 2022, com três novos pilotos (Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant), o regresso de Nico Hülkenberg e a troca de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin e Pierre Gasly da AlphaTauri para a estrutura francesa. No entanto, dos 20 piloto da grelha na próxima época, cinco estão entre 50 pilotos com mais provas realizadas na Fórmula 1 sem vencerem em qualquer delas.

Numa lista liderada por Andrea de Cesaris com 208 Grande Prémios na carreira sem vencer, constam os dois pilotos da Haas, Lance Stroll, Lando Norris e Alexander Albon. Nico Hülkenberg tem 181 corridas realizadas sem qualquer vitória, ocupando o terceiro posto desta infeliz tabela, enquanto o seu próximo companheiro de equipa Kevin Magnussen é o sétimo com 141 provas e nenhum triunfo. Lance Stroll tem 122 Grandes Prémios na sua conta pessoal sem vencer, ocupando o 11º posto deste ‘top 50’, com Lando Norris no 26º posto e 82 provas sem vencer. Alexander Albon ocupa o 49º lugar com 59 Grandes Prémios começados.

Algum destes pilotos vencerá em 2023?