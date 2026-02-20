F1 2026: nova terminologia e um exemplo…

A Fórmula 1 estreia em 2026 um conjunto de termos oficiais para explicar a forma como os pilotos gerem a energia e a aerodinâmica dos novos monolugares, substituindo o DRS por ferramentas mais completas de ataque e defesa em pista. O objetivo é clarificar o funcionamento dos sistemas híbridos e da aerodinâmica ativa, aproximando a linguagem utilizada por equipas, FIA, transmissões televisivas e adeptos.

Boost, Overtake Mode e Recharge

O termo Boost descreve o botão que o piloto aciona para utilizar a potência elétrica armazenada na bateria, podendo usá-la em pequenos impulsos ao longo da volta ou num único “disparo” para atacar ou defender posição. Já o Overtake Mode substitui o DRS e fornece um acréscimo de energia quando o piloto está a menos de um segundo do carro da frente, permitindo-lhe dispor de potência extra na volta seguinte para tentar a ultrapassagem.

O conceito Recharge abrange todas as formas de recarregar a bateria, seja em travagem, ao levantar o pé do acelerador ou através de fases de parcial carga, integrando-se na estratégia de gestão de energia ao longo da corrida.

Active Aero torna carros mais eficientes

Por fim, a Active Aero passa a designar o sistema em que asa dianteira e traseira achatam na reta para reduzir o arrasto e regressam à configuração de maior apoio em curva, com o elemento traseiro limitado em condições de piso molhado. Estes modos dinâmicos pretendem melhorar a eficiência em linha reta sem sacrificar a aderência nas secções mais técnicas. E esta que exemplificamos aqui…