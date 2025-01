F1: 2026 como 2014? Adrian Newey acredita que é muito provável

Ninguém quer uma F1 aborrecida e previsível como tivemos no início da era híbrida, em 2014. Um período em que a Mercedes se tornou invencível e criou a base para um domínio que durou oito temporadas. Mas Adrian Newey avisou para os riscos de isso voltar a acontecer em 2026, com os novos regulamentos.

Newey acredita que os novos regulamentos têm “grandes hipóteses” de favorecer os motores desde o início. A próxima revisão combina alterações significativas às regras do chassis e do motor. Os motores V6 turbo-híbridos perderão o sistema MGU-H, aumentarão a potência elétrica, com uma proporção 50-50 em relação ao motor de combustão e introduzirão combustíveis 100% sustentáveis.

As regras do chassis também serão adaptadas com alterações para acomodar as baterias mais pesadas e as exigências energéticas. Newey salientou o desafio único das alterações simultâneas dos regulamentos relativos aos chassis e aos motores, sugerindo que um fabricante poderia obter uma vantagem significativa, especialmente no que respeita aos motores de combustão. No entanto, observou que seria mais fácil recuperar o atraso na parte elétrica do que na combustão.

“A realidade é que não me lembro de outra altura na Fórmula 1 em que tanto o regulamento do chassis como o regulamento tenham sido alterados simultaneamente. E, neste caso, o regulamento do chassis foi redigido para tentar compensar, digamos, o regulamento da unidade motriz.

Portanto, é uma dimensão extra. Penso que os construtores de motores terão aprendido, até certo ponto, com a falta de preparação que os rivais da Mercedes antes dessa mudança [em 2014], mas tem de haver uma hipótese de um construtor sair bem na frente e tornar-se um regulamento dominado pela unidade motriz, pelo menos no início. E há uma hipótese, se for no lado do motor de combustão, de alguém apresentar um motor de combustão dominante, e que isso se mantenha durante toda a duração deste regulamento. Porque, da forma como os regulamentos estão redigidos, é muito difícil para as equipas que estão atrasadas recuperarem o atraso. Se for do lado elétrico, então há muito mais capacidade de recuperar o atraso.”

Estas alterações tiveram como objetivo atrair os construtores, tendo conseguido trazer a Audi para a F1 e convencer a Honda a regressar com a Aston Martin. Embora as regras relativas aos motores tenham sido finalizadas anteriormente, os regulamentos relativos aos chassis ainda estão a ser aperfeiçoados, o que suscita preocupações quanto ao desempenho dos automóveis no âmbito do novo quadro.