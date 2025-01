F1: 2025 será um ano fundamental para a Red Bull convencer Max Verstappen a ficar

2025 não será um ano fácil para a Red Bull e o que acontecer nesta temporada poderá definir o futuro de Max Verstappen. O pai, Jos Verstappen, já voltou a avisar que uma potencial saída da Red Bull não está descartada.

Max Verstappen é o piloto mais valioso da atualidade. A capacidade de tirar o máximo dos seus monolugares, mesmo quando são difíceis de pilotar, faz de Verstappen o piloto mais desejado da grelha. É um dos pilotos mais completos, um dos mais talentos, senão o mais talentoso, forte em qualificação e em corrida. E em 2024 voltou a provar que consegue vencer com um carro inferior ao da concorrência, abafando o argumento que diz que os pilotos da atualidade não fazem a diferença. Verstappen faz a diferença. E de que maneira.

É por isso que a Red Bull se agarra com unhas e dentes ao piloto neerlandês. A equipa sabe que um talento como este não é fácil de encontrar, mas a ameaça de uma potencial saída paira no ar. 2024 foi um ano muito duro para a estrutura, com o escândalo Horner a custar muito caro. A credibilidade de Horner ficou afetada e, pior ainda, a estabilidade da estrutura ficou comprometida. Já desde o falecimento de Dietrich Mateschitz que as guerras de poder interno têm subido de tom. E talvez por isso se tenha verificado a saída de nomes muito importantes da estrutura, com Adrian Newey à cabeça. E a segunda metade da temporada da Red Bull pode já ser um reflexo do que essas saídas significam.

Das equipas de topo, Mercedes, Ferrari e McLaren parecem ter agora estruturas solidificadas com pontuais mudanças. Na Red Bull, uma das estruturas mais forte dos últimos anos, as saídas podem ter fragilizado o que antes era uma fortaleza impenetrável. E o clã Verstappen estará atento a isso.

Talvez por isso Jos Verstappen tenha voltado a deixar no ar a possibilidade de uma saída: “Tudo é possível”, dise Jos, citado pela Sky Germany. “Ele pode ficar na Red Bull se achar que faz sentido. O seu objetivo é poder ganhar corridas. Se ele for da opinião de que isso já não é possível na Red Bull, uma mudança não está excluída. A Red Bull tem de construir um carro que já não seja tão difícil de pilotar. Se olharmos para a segunda metade de 2024, não podemos estar optimistas. A Red Bull tem uma grande tarefa pela frente em 2025.”

O pessimismo de Jos pode ser reflexo do pessimismo de Max, que em tempos fez “juras de amor eterno” à Red Bull, tendo afirmado que se via a fazer a carreira toda na equipa, que considera como sua família. Mas se a Red Bull se afastar irremediávelmente das vitórias em 2025, será dificil convencer Verstappen a ficar. É que pela frente a Red Bull tem mudanças profundas a caminho, com 2026 a trazer a estreia do motor Red Bull /Ford. E, apesar de ser um motor mais simples a nível de filosofia, face às atuais unidades motrizes, não seria de espantar que as dores de crescimento da unidade de motores da Red Bull os afasassem dos primeiros lugares.

Assim, 2025 será fundamental para convencer Verstappen dentro de pista e fora dela. Será preciso mostrar competitividade e mostrar que o projeto de 2026 está bem encaminhado. Se Verstappen sentir que a Red Bull se afasta do topo, não faltarão equipas interessadas em contar com o contributo do tetracampeão do mundo. A pressão vai aumentar para os lados de Milton Keynes.