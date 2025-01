F1: 2025 poderá dar pouco ao nível de evoluções e equipas podem mudar foco rapidamente

2025 não será um ano fácil para os engenheiros da F1. Com a “revolução” de 2026 a chegar as equipas não quererão perder muito tempo se entenderem que o ano não dará os frutos desejados. Será um equilíbrio difícil de encontrar, pois desde o primeiro dia deste ano que as equipas estão autorizadas a desenvolver os carros de 2026, ano que pode mudar o equilíbrio de forças na F1.

O chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur, admitiu que a equipa pode mudar a sua atenção para a época de 2026 no início de 2025, dependendo das suas hipóteses de título. Com a chegada dos novos regulamentos em 2026, as equipas podem iniciar o desenvolvimento aerodinâmico a partir de 1 de janeiro de 2025.

Vasseur afirmou que a Ferrari iria equilibrar o trabalho em ambas as épocas inicialmente, mas daria prioridade a 2026 se não estivesse na luta pelo título:

“Penso que, a partir do início de 2025, teremos de dividir o nosso tempo e recursos entre os dois programas”, disse o francês. “Inevitavelmente, os resultados da primeira série de corridas em 2025 determinarão como procederemos a partir de então.

“Se percebermos que não temos muito a ganhar ou perder nesta temporada, rapidamente concentraremos todos os nossos esforços no projeto de 2026”, acrescentou Vasseur. “Mas se estivermos a lutar pelo título, teremos de passar um número significativo de horas por semana a desenvolver o carro de 2025.”

O patrão da Mercedes, Toto Wolff, fez eco deste sentimento, sugerindo que a maioria das equipas irá mudar o foco para 2026 mais cedo, com poucas atualizações esperadas após o verão.

“Penso que a maioria das equipas vai optar por transferir a maior parte dos seus recursos para os novos carros de 2026 logo no início, mas vai ser um vai e vem durante alguns meses”, afirmou. “Penso que tudo se irá ajustar ao que deve ser nas primeiras corridas, mas não tenho a certeza de que veremos muitas atualizações depois do verão.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA