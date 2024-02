F1 2024 – Visa Cash App RB F1 Team: Ricciardo e a ‘ajuda’ da Red Bull | AutoSport

Pilotos para 2024

Daniel Ricciardo #3: 8 vitórias em Grandes Prémios, 32 pódios, 1317 pontos, 239 GP

Yuki Tsunoda #22: 61 pontos, melhor resultado de P4, 66 GP

Muda muita coisa na ex-Alpha Tauri e não só o novo nome esquisito. O novo Chefe de Equipa é Laurent Mekies, após a saída de Franz Tost. Daniel Ricciardo regressou em 2023 para substituir Nyck de Vries, uma nova equipa depois de ter passado pela Toro Rosso no início da sua carreira na F1, e depois a Red Bull, Renault e McLaren.

O australiano não deslumbrou o ano passado mas em 2024 espera-se mais dele.

Yuki Tsunoda vai para a sua quarta época com a equipa, depois de ter estado muito bem em 2023, dentro do seu contexto.

As coisas não correram bem numa das duas boxes da Alpha Tauri em 2023, De Vries não conseguiu aproveitar a oportunidade que esperava há tanto tempo e perdeu ‘forte’ para Tsunoda, o que não é mesmo nada de bom para o currículo. Daniel Ricciardo teve azar ao regressar e partir a mão em Zandvoort, ficando cinco corridas de fora, dando o lugar a Liam Lawson que impressionou muitos com o seu desempenho. Ricciardo regressou e teve um fim de semana particularmente forte no México, enquanto Tsunoda marcou pontos em três dos últimos cinco fins-de-semana, dando à equipa um final de ano ligeiramente mais positivo.

Agora, para 2024, igualar o melhor resultado da equipa, o sexto posto, é o objetivo, que é ambicioso depois do nono e oitavo lugares de 2022 e 2023. Contudo, o facto do VCARB 01/Honda ter ‘bebido’ alguma inspiração do Red Bull RB19, isso poderá permitir aos seus pilotos chegar ao objetivo, especialmente se Daniel Ricciardo regressar aos seus bons tempos. Para já, ficou claro nos testes que o VCARB 01 é um bom carro, usa a suspensão dianteira e traseira do Red Bull RB19 de 2023, o que é uma grande ajuda, e tem possibilidades de subir bem na ordem e Daniel Ricciardo já disse que quer ficar na frente do 2º pelotão. Vamos ver…

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino