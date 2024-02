F1 2024: Todos os pilotos de reserva | AutoSport

Nas últimas temporadas, uma ou mais equipas, têm vindo a precisar de utilizar os seus pilotos de reserva, mostrando a importância de ter na estruturas substitutos capazes de entrar para um monolugar de Fórmula 1 e estarem bem preparados. Muitos deles conhecem bem o carro, percorrendo vários quilómetros em simulador, faltando tempo em pista, algo que hoje em dia é difícil dar. Outros são muito mais do que ‘reserva’ dos pilotos principais, trabalhando muito no desenvolvimento do monolugar e sendo um elo de ligação entre o que os pilotos precisam e os engenheiros conseguem entregar.

Para 2024, Liam Lawson – muito importante para a antiga AlphaTauri no ano passado – terá em exclusivo o papel de piloto de reserva da Red Bull e Visa Cash App RB, enquanto Jake Dennis também cumpre funções em simulador ao mesmo tempo que compete na Fórmula E.

A McLaren tem em Patricio O’Ward o seu piloto de reserva, assim como Ryo Hirakawa. Enquanto isso, a Aston Martin volta a apostar no campeão da Fórmula 2 de 2022, o brasileiro Felipe Drugovich.

A Ferrari aposta num trio de pilotos para esta função, divindo os serviços do jovem Oliver Bearman com a Haas (que mantém Pietro Fittipaldi em funções), ao mesmo tempo que escolheu Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman para acompanhar o britânico nesta seleção.

Também campeão da Fórmula 2, desta feita na temporada passada, Théo Pourchaire mantém-se de reserva na Sauber, caso seja preciso substituir Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu, tendo agora por companhia o antigo piloto do programa da Red Bull Junior Team Zane Maloney.

A Alpine foi uma das últimas equipas a confirmar o seu piloto de reserva, dando a Jack Doohan essa função.

Em 2020, Mick Schumacher alcançou o título na categoria júnior que antecede a Fórmula 1, conseguindo subir à competição mundial em 2021 pela Haas, mas no final de 2022 ficou sem o lugar de piloto principal na equipa norte-americana. Manteve-se por perto em 2023, mas como piloto de reserva da Mercedes, função que manterá este ano, apesar de iniciar um novo percurso na resistência, na equipa oficial da Alpine no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, na classe Hypercar.

A única equipa ainda que não confirmou um piloto para esta função foi a Williams, apesar de já ter apresentado o seu projeto para 2024.