F1 2024, testes no Barém começam esta semana: tudo o que há para saber… | AutoSport

A Fórmula 1 arranca na próxima quinta-feira (21 de fevereiro) com os testes de preparação para a nova época no Circuito Internacional do Barém. Serão apenas três dias de testes disponíveis, divididos por seis sessões, para as 10 equipas da grelha da F1 trabalharem em conjunto pela primeira vez em 2024, que na opinião de Fernando Alonso é muito pouco.

Este artigo sofrerá constantes atualizações, conforme for anunciada a divisão dos trabalhos dos pilotos por cada equipa, uma vez que nesta altura, apenas a Haas o confirmou.

Durante os testes, as equipas têm permissão para utilizar quantas componentes desejarem. No entanto, os pilotos precisam manter a cautela, já que, nesta fase inicial da temporada, nem sempre há um grande número de peças disponíveis para o novo carro. A contagem do número de unidades motrizes alocadas a cada pilotos (4 no máximo por piloto sem que sofram penalização pela troca) só se inicia a partir da primeira sessão de treinos do Grande Prémio de abertura de temporada.

As sessões realizam-se entre as 7h00 e as 16h00, com uma hora de pausa de almoço. Nessa hora de intervalo para almoço todos os dias haverá conferências de imprensa para piloto e chefes de equipa. Em anos anteriores algumas equipas deram tempo aos pilotos de reserva – em 2023 foi necessário que Felipe Drugovich estivesse aos comandos do AMR23 de Lance Stroll por lesão do canadiano – mas este ano não há qualquer indicação nesse sentido.

As sessões deverão ser transmitidas em direto na F1TV.

Em termos de alinhamento dos pilotos para cada sessão, apenas a Haas confirmou a divisão das funções. Vamos atualizar a lista conforme forem conhecidos os pilotos para cada sessão.

Testes de pré-temporada 2024 Equipa/Dia 21/02 22/02 23/02 Red Bull a confirmar a confirmar a confirmar Ferrari a confirmar a confirmar a confirmar Mercedes a confirmar a confirmar a confirmar Alpine a confirmar a confirmar a confirmar McLaren a confirmar a confirmar a confirmar Alfa Romeo a confirmar a confirmar a confirmar Aston Martin a confirmar a confirmar a confirmar Haas Kevin Magnussen – manhã Nico Hülkenberg – tarde Nico Hülkenberg – manhã Kevin Magnussen – tarde Kevin Magnussen – manhã Nico Hülkenberg – tarde AlphaTauri a confirmar a confirmar a confirmar Williams a confirmar a confirmar a confirmar

Esta é a 75ª temporada do Mundial de Fórmula 1 e estão previstos um recorde de 24 Grandes Prémios. Começa com o GP do Barém, entre os dias 29 fevereiro a 02 março março e termina entre os dias 6 a 8 dezembro com o GP de Abu Dhabi.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool