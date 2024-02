F1 2024: Siga em direto a apresentação da Williams (14:40h) | AutoSport

A Haas deu o tiro de partida nas apresentações dos projetos das equipas de Fórmula 1 para a temporada de 2024, ao revelar a nova decoração, mas não mostrando o SF-24 antes do ‘shakedown’ em Silverstone marcado para o dia 11 de fevereiro. As apresentações das restantes equipas têm início nesta segunda-feira, logo com dois eventos.

Primeiro é a vez da Williams apresentar as cores do FW46 com a transmissão do evento em direto a partir das 14h40, em Portugal continental, em Williamsf1.com .

Equipa Data Designação Haas revelação da decoração: 2 de fevereiro (shakedown: 11/02) VF-24 Sauber 5 de fevereiro C44 Williams 5 de fevereiro FW46 Alpine 7 de fevereiro A524 Visa Cash App RB 8 de fevereiro Por anunciar Aston Martin 12 de fevereiro AMR24 Ferrari 13 de fevereiro SF-24 McLaren 14 de fevereiro MCL38 Mercedes 14 de fevereiro W15 Red Bull 15 de fevereiro RB20

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA