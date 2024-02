F1 2024: Siga aqui a apresentação da Alpine | AutoSport

A Alpine apresentará o primeiro carro lançado sob a liderança de Bruno Famin, cujo papel de chefe de equipa interino passou a ser oficial, no dia 7 de fevereiro, amanhã, através de um evento realizado no Whiteways Technical Centre, em Enstone, com início marcado para as 13:30 horas (em Portugal continental).

O A524 será apresentado juntamente com o programa do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da estrutura francesa, com o Hypercar A424 e as tripulações.

Foto: Martin TRENKLER