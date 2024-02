F1: 2024 será “um dos anos mais importantes” para Zhou Guanyu | AutoSport

A prioridade de ambos os pilotos da Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, é manter o lugar na estrutura até à chegada oficial da Audi à Fórmula 1 na temporada de 2026, levando o piloto chinês a dizer que este ano será um dos mais importantes da sua carreira.

“Idealmente, a prioridade é ficar com a equipa e permanecer numa equipa de fábrica”, disse Zhou, citado pelo Racing News 365. “O que acontecer no próximo ano terá um grande impacto no futuro da Audi. É definitivamente a prioridade tentar alcançar bons resultados aqui, para nós crescermos, para a nossa progressão. Claro que há muitas oportunidades, mas o principal objetivo é terminar esta época numa posição muito boa”.

Tendo contrato válido apenas até ao final da temporada deste ano, Zhou acredita ter argumentos para poder renovar com a estrutura suíça. “Esta época, o mercado de pilotos está aberto para metade da grelha. Todos estão no mesmo barco, o que é bom. Todos temos de dar tudo e penso que os bons vão sair por cima. Este vai ser provavelmente um dos anos mais importantes. Ainda mais importante do que a minha época de estreante. Agora temos de utilizar o conhecimento e a experiência para extrair tudo o que temos do carro”, concluiu.

Foto: David Hubacher