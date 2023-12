F1 2024: Seis pilotos entre os que mais corridas realizaram sem qualquer triunfo | AutoSport

A grelha de partida da Fórmula 1 em 2024 não vai apresentar qualquer alteração em termos de pilotos, comparativamente à temporada que terminou em novembro. E um sinal claro do domínio da Red Bull e de Max Verstappen, é o facto de seis dos 20 pilotos do pelotão estarem entre 50 pilotos com mais provas realizadas no mundial sem vencerem em qualquer delas. A lista somou mais um nome em relação ao que se verificou à entrada da temporada de 2023, contando também com Yuki Tsunoda.

Na lista liderada por Andrea de Cesaris com 208 Grande Prémios na carreira sem vencer, constam os dois pilotos da Haas, Lance Stroll, Lando Norris, Alexander Albon e agora também, o piloto japonês já referido. Nico Hülkenberg tem 203 corridas realizadas sem qualquer vitória, ocupando o segundo posto desta infeliz tabela, enquanto o seu companheiro de equipa Kevin Magnussen é o quinto com 163 provas e nenhum triunfo. Lance Stroll realizou a partida em 143 Grandes Prémios na sua conta pessoal sem vencer, ocupando o 8º posto deste ‘top 50’, com Lando Norris no 18º posto com 104 provas sem vencer. Alexander Albon ocupa o 28º lugar com 81 Grandes Prémios iniciado, enquanto Yuki Tsunoda é o 43º piloto com mais corridas sem qualquer triunfo, contanto com 63 provas.

Com calendários cada vez mais preenchidos passa a ser normal que mais pilotos se juntem a esta estatística, até porque dos seis que entram em 2024 com mais corridas realizadas e sem qualquer triunfo, quatro deles pertencem aos quadros das equipas com menos pontos somados na temporada deste ano, ou seja, com menos hipóteses de vencer.

Foto: Andy Hone / LAT Images