F1 2024: Pode Lando Norris bater Max Verstappen na luta pelo título? Sim, mas…

Lando Norris e Max Verstappen foram questionados na conferência de imprensa pelo facto de Helmut Marco ter dito que o resultado da corrida de Zandvoort bastante alarmante para a Red Bull e diz que algo tem de acontecer rapidamente, caso contrário ambos os campeonatos estão ameaçados, com os dois pilotos a revelarem como encaram a situação.

Verstappen disse que “este fim de semana foi apenas um mau fim de semana em geral. Temos de compreender isso. Mas as últimas corridas já não têm sido fantásticas. Por isso, penso que, de certa forma, já foi um pouco alarmante. Mas sabemos que não precisamos de entrar em pânico. Estamos apenas a tentar melhorar a situação. E é nisso que estamos a trabalhar. Mas a F1 é muito complicada”.

Já Lando Norris, diz que está a lutar pelo campeonato desde a primeira corrida do ano: “Não há uma decisão repentina de agora. Preciso de fazer melhor. Tenho trabalhado arduamente durante todo o ano e ainda estou a 70 pontos do Max. Por isso, é muito estúpido pensar em qualquer coisa neste momento. Apenas tenho de fazer uma corrida de cada vez e continuar a fazer o que estou a fazer agora, porque não vale a pena pensar no futuro e no resto. Não me preocupo com isso neste momento. Estou apenas concentrado numa corrida de cada vez”, disse.

Mas o que dizem os números?

Facto: Se este mesmo resultado entre Lando Norris e Max Verstappen de Zandvoort, se repetisse nas restantes nove corridas do ano, primeiro e segundo e melhor volta para o piloto da McLaren este seria campeão com quatro pontos de avanço para Verstappen, mas bastava que a volta mais rápida, fosse mais dividida – como é habitual acontecer – para que isso não sucedesse, para além de que é muito pouco provável que este mesmo resultado pudesse acontecer sem interrupções daqui para a frente.

Sendo verdade que os McLaren são agora os carros mais competitivos, as margens entre as equipas são ténues, basta ver o facto da Mercedes ter vencido três das quatro corridas anteriores e em Zandvoort ficou atrás da Ferrari.

Por outro lado, e também por isso mesmo, a Red Bull, leia-se, Verstappen, precisa de se manter, pelo menos, claramente na frente da Mercedes e da Ferrari, pois se os McLaren se destacam claramente na mesma medida que a Red Bull fez no início deste ano – quando até Sergio Pérez obteve bons resultados –

isso pode redundar em diferenças maiores entre os pilotos da McLaren e Verstappen e

o que aconteceu com o piloto da Red Bull no início da época, e a forma como conseguiu o avanço que agora tem, pode suceder o mesmo com a McLaren e com isso os campeonatos, que já são há algum tempo assumidos que já não fogem à Red Bull podem ficar em perigo.

Os números dizem que sim, mas a realidade é bem diferente.

O campeonato de pilotos só pode ser uma realidade para Lando Norris se a McLaren assumir claramente ordens de equipa favoráveis a Norris, pois se as possíveis vitórias da equipa divididas entre os seus pilotos só beneficiam Verstappen.

Resumindo, o campeonato continua claramente a sorrir a Verstappen, 68 pontos, de diferença é uma margem muito grande para gerir em nove corridas, mas há que esperar para ver pois se a Red Bull esteve imparável na primeira fase da época, os 22 segundos de avanço de Norris para Verstappen deixam claro que a Red Bull pode agora provar o mesmo sabor ‘amargo’ que a McLaren, Ferrari e Mercedes provaram na primeira fase da época…