F1 2024 – Money Gram Haas F1 Team: fugir ao último lugar… | AutoSport

Pilotos para 2024

Kevin Magnussen #20: 1 pódio, 1 pole position, 186 pontos, 163 GP

Nico Hulkenberg #27: 1 pole position, 530 pontos, 203 GP

Depois do oitavo lugar de 2022 pensava-se que a HAAS poderia fazer ainda melhor em 2023, mas a verdade é que “vieram por ali a baixo”, e o facto de terem agora um novo Diretor de Equipa mostra bem que 2023 correu verdadeiramente mal. Conseguiram apenas 12 pontos, caíram para o último lugar e as perspectivas para este ano não são as melhores

Têm um dupla muito experiente em Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, mas não puderam fazer muito em 2023 com o carro que tiveram na mão e os dias de corrida foram claramente o problema, pois apesar do seu ritmo numa volta permitir-lhes ser relativamente competitivos no sábado, os problemas de degradação dos pneus faziam-nos descer na classificação no dia da corrida. E até começaram bem, com um P7 na Austrália, Hulkenberg chegou à Q3 em oito ocasiões, no Canadá, chegou mesmo a qualificar-se em segundo, atrás de Max Verstappen, pelo que o objetivo para 2024 é apenas melhorar. O grande upgrade que fizeram a meio do ano foi ineficaz, saiu Guenther Steiner, agora é a vez de Ayao Komatsu, o anterior Diretor de Engenharia da equipa, o Chefe de Equipa, e o engenheiro japonês já disse que está a fazer as coisas à sua maneira, e a sua experiência em engenharia será certamente uma parte fundamental disso. Está na equipa desde 2016 foi subindo em várias funções, mas a mudança vai ser um processo longo, e Komatsu é realista quanto às perspectivas a curto prazo: “acho que vamos ficar na parte de trás da grelha, se não em último” e o desafio agora é melhorar muito face a onde estão agora. Nos testes, trabalharam no maior problema que tiveram, o desgaste dos pneus, e só isso pode resolver-lhes vários problemas, dada a experiência dos pilotos. Mas dificilmente saem do último lugar…

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino