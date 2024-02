F1 2024 – McLaren F1 Team: o que pode conseguir em 2024? | AutoSport

Pilotos para 2024

Lando Norris #4: 1 pole position, 13 pódios, 633 pontos, 104 GP

Oscar Piastri #81: 2 pódios, 97 pontos, 22 GP

A McLaren chamou bastante a atenção em 2023 ao evoluir bastante com o upgrade introduzido no carro no GP da Áustria, facto que lhes permitiu ir ao pódio no Grande Prémio ‘caseiro’ na Grã-Bretanha, voltando a repetir o segundo lugar duas semanas depois na Hungria. Tratou-se duma reviravolta impressionante, passando de um início de época muito difícil para uma luta regular pelos pódios.

Agora, será que podem manter este impulso para este ano? Lando Norris entra na sua sexta temporada na Fórmula 1 em 2024, que também marca a sua sexta campanha com a McLaren. O piloto britânico continua a impressionar, e é cada vez mais um piloto que pode vencer a sua primeira corrida a qualquer momento. A seu lado tem agora Oscar Piastri, que teve uma forte época de estreia na F1 em 2023, que incluiu dois lugares no pódio e uma vitória no Qatar Sprint. O australiano vai tentar continuar a desenvolver este trabalho em 2024, e por isso a McLaren tem tudo para, no mínimo, manter-se onde está, mas ficar mais próxima das lutas (ainda) à sua frente.

Em 2023, a McLaren deu a maior reviravolta de todas as equipas. Teve um início de ano difícil, com resultados iniciais de 17º e um abandono no Bahrein e 17º e 15º na Arábia Saudita sugeriram que a equipa estava em sérios apuros, mas assim que as atualizações chegaram, na Áustria, a história da McLaren mudou por completo. Lando Norris terminou a corrida do Red Bull Ring em 4º, chegando a Silverstone e surpreendendo tudo e todos com o 2º lugar de Lando Norris. A equipa terminou a época em 4º no campeonato de construtores e este ano esse é o objetivo mínimo.

Baseando-se em 2023, a McLaren vai tentar chegar-se mais à frente, mais vezes, e Norris diz mesmo estar convicto que a equipa pode estar na luta pelas vitórias. Se não em todas, pelo menos em algumas.

Contudo, a McLaren teve problemas nos testes e não fez todo o programa que queria, ainda que os seus responsáveis e pilotos assumam que o carro está a render conforme esperado e pelos vistos há peças que estão prontas para meter no carro, mas só para o próximo fim de semana.

A equipa já conseguiu eliminar os maiores pontos fracos do ano passado, mas ainda há trabalho a fazer noutras áreas.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino