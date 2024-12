F1 2024: das melhores épocas, mas lutas ‘ofuscadas’ pelas ‘Driving Standard Guidelines’

Neste contexto houve uma reunião entre os pilotos de F1 e a FIA e daí resultou que a FIA vai impor um novo ‘Driving Standards Guidelines’ (Guia para as normas de pilotagem) em 2025 resultante do debate sobre a interpretação de “quem tem o direito à curva”, isto depois dos incidentes que envolveram Max Verstappen, por exemplo, o de Austin, em que Verstappen forçou Norris a sair de pista, situação que exemplifica bem a necessidade de clareza nas regras, porque nessa altura as opiniões de quem regula e a de muitos outros observadores do fenómeno da F1 foi quase oposto.

A temporada de 2024 foi considerada tão emocionante como a de 2021, de acordo com a opinião de vários chefes de equipa, com sete pilotos diferentes a vencer Grandes Prémios. Inclusivamente a disputa pelo título de pilotos quase esteve ao rubro, até que erros da McLaren ‘impediram’ uma maior aproximação de Lando Norris a Max Verstappen, mas sob outras perspetivas, esses mesmo chefes de equipa criticaram fortemente a nova gestão da FIA, sob a alçada de Ben Sulayem.

