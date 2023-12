F1: 2024 ainda não será “o ano” da McLaren | AutoSport

“Temos tudo o que precisamos, mas precisamos de um pouco mais de tempo”, disse ele. “As atualizações não foram feitas com alguma da nossa tecnologia mais recente. Estamos agora no nosso túnel de vento, temos o nosso novo simulador, a nossa nova unidade de fabrico, o que é muito empolgante para nós, porque ainda não beneficiámos disso. Temos pessoas fantásticas na McLaren, mas temos algumas grandes contratações que começam no início de janeiro e que penso trarão algo mais- mas, claro, o nosso carro de 2024 já começou. Por isso, penso que teremos muita coisa pronta em janeiro, mas não tudo… O carro de 24 já começou, por isso penso que só em 25 é que teremos tudo maximizado”.

A McLaren foi a equipa que mais se destacou em 2023, a par da Red Bull. Se os Bull´s dominaram a temporada de forma confortável, a McLaren operou a maior reviravolta da temporada, e se nas primeiras oito corridas sentiu dificuldades para se aproximar do top 10, na segunda metade da época tornou-se numa das equipas mais fortes da grelha. Esta tremenda evolução ainda não foi feita com o apoio das novas infraestruturas que a equipa preparou para esta nova era. Um novo túnel de vento e um novo simulador estão prontos, mas Brown avisou que os benefícios dessas novas ferramentas apenas serão sentidos em 2025:

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI