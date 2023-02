F1 2023: Tudo sobre os testes no Bahrein | AutoSport

A Fórmula 1 arranca na próxima quinta-feira (23 de fevereiro) com os testes de preparação para a nova época no Circuito Internacional do Bahrein. Serão apenas três dias de testes disponíveis este ano, divididos por seis sessões, para as 10 equipas da grelha da F1 trabalharem em conjunto pela primeira em 2023, que na opinião de uma larga maioria dos leitores do AutoSport (59,3%), que votaram na recente sondagem realizada, é pouco para uma preparação decente da época (ver AQUI).

As sessões realizam-se entre as 7h00 e as 16h30, com uma hora de pausa de almoço. Nessa hora de intervalo para almoço todos os dias haverá conferências de imprensa para piloto e chefes de equipa.

As sessões deverão ser transmitidas em direto na F1TV e em Portugal a SportTV tem agendados na sua programação alguns diretos durante os três dias de testes.

Em termos de alinhamento dos pilotos para cada sessão, para já apenas a Haas confirmou que piloto a divisão das funções entre Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.

Esta é a 74ª temporada do Mundial de Fórmula 1 e estão previstos um recorde de 23 Grandes Prémios. Começa a 5 de março, termina a 26 de novembro.

Tudo o resto que precisa de saber, está nos links que se seguem…

Calendário 2023 da F1 – CLIQUE AQUI

F1: como são as novas regras/regulamentos de 2023 – CLIQUE AQUI

Tudo o que há para saber da Fórmula 1 2023: Calendário, regras/regulamentos e plantel – CLIQUE AQUI