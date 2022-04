F1- 2023: Spa-Francorchamps e Paul Ricard em risco, Mónaco questionado… | AutoSport

A chegada da corrida de Las Vegas em 2023 terá impacto no calendário da F1, mas as coisas são bem mais complicadas do que pensar somente em qual sai, para entrar o GP de Las Vegas.

A recente saída da Rússia é um problema a menos para a Fórmula 1, ainda que a Rússia, possa tornar-se um problema ainda bem maior, dependendo como evolua a questão da guerra na Ucrânia.

O Qatar já está previsto entrar no calendário em 2023, isto se não entrar antes. Para ‘mal dos nossos pecados’…leia-se, Portugal.

Sabe-se que a F1 está disposta a alargar o calendário, se houver dinheiro que o permita, pois as equipas sem ele não aceitam esse alargamento. No contrato, 24 corridas é o máximo. A China quer regressar, e há muito que a Fórmula 1 quer regressar a África.

Portanto, há corridas na corda bamba, até porque Stefano Domenicali já disse que há corridas no atual calendário que não permanecerão em 2023.

As que terminam contrato são a França, Bélgica e México. Com três corridas nos EUA, será que o México fica em risco?

As ‘agulhas’ apontam muito mais para Paul Ricard, que apesar do regresso nunca convenceu. Só mesmo para dizer que há um Grande Prémio em França.

Aliás, para nos mantermos na zona, até o GP do Mónaco anda a ser questionado.

Segundo se sabe, a F1 quer obrigar o GP do Mónaco a pagar. O que não sucede. É ‘grátis’.

É tudo muito bonito no Mónaco, menos a corrida. Vale pelo contexto. Não pela parte desportiva.

E também já se percebeu que para a Liberty Media, depois de dois anos como 2020 e 2021 em termos monetários, há que atirar os mísseis de Jidá para trás das costas e pensar nos 70 ou 80 milhões que os sauditas pagam. Se a F1 não precisasse quase desesperadamente de dinheiro, era certo que não voltaria à Arábia Saudita enquanto houvesse problemas como os que vimos no seu mais recente Grande Prémio.

Por isso, não nos admiramos nada que até o Mónaco possa ficar em xeque, e outra das pistas tradicionais da F1, Spa-Francorchamps pode ter problemas. Bélgica e França são as mais fortes probabilidades de sair. Mesmo com as obras de Spa, os seus responsáveis não estão seguros de ficar na F1.Até podem sair os dois, para entrar a China, e Las Vegas.

Spa tem trunfos, os adeptos gostam, costuma dar boas corridas, mas se com os novos carros as boas corridas se generalizarem, já estão a ver o filme: venha o dinheiro…