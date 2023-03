F1 2023-Pilotos: O novo ciclo de Pierre Gasly | AutoSport

Pierre Gasly junta-se à estrutura gaulesa, deixando finalmente o mundo Red Bull, do qual fez parte desde o início da sua carreira ao mais alto nível. Quando Gasly assumiu o volante da Red Bull, era jovem e não estava preparado para os desafios que encontrou na equipa austríaca. Este ano volta a sair da sua zona de conforto, num desafio que já era necessário na sua carreira, pois a Alpha Tauri já não tinha nada para lhe oferecer. Saiu pela porta grande da equipa, com um pódio e uma vitória surpreendente. Gasly já provou a sua força e resiliência, mas agora tem a oportunidade de se estabelecer num construtor oficial e mostrar do que é capaz fora da Red Bull.

“Estou muito entusiasmado por correr pela primeira vez com a Alpine este fim-de-semana no Bahrein. Desde o meu primeiro teste em dezembro com a equipa em Abu Dhabi, tenho estado ansioso por este momento, e agora está quase a chegar. Sei que vai levar algum tempo a ficar totalmente confortável com a equipa e o carro, mas neste momento, estou definitivamente confiante de que podemos ter uma corrida forte aqui no Bahrein e o objetivo é conseguir alguns pontos no saco e começar a temporada da melhor maneira possível.”