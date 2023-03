F1 2023-Pilotos: Mais um ano longe do topo para Lando Norris? | AutoSport

Uma das pérolas da grelha da F1. Lando Norris teve um primeiro ano em que preferiu aprender ao invés de se destacar, mas desde 2020 que Norris tem mostrado cada vez mais. Um talento que vai crescendo e que este ano terá de assumir a liderança da equipa de forma ainda mais vincada, com a entrada de Piastri a exigir de Norris uma responsabilidade extra para definir o rumo de desenvolvimento do carro. Mas Norris, apesar da sua juventude, tem mostrado cada vez mais maturidade. É já um valor seguro que começa a ser cobiçado por outras equipas. O próprio Norris sabe disso e usa-o para pressionar a equipa a dar-lhe um carro melhor. Norris merece estar nas lutas pelo título, mas sabe que na McLaren terá de esperar até 2025 para ter todas as armas à sua disposição. E se a McLaren quiser manter o jovem britânico, terá de mostrar mais.