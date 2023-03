F1 2023-Pilotos: A estreia de Oscar Piastri | AutoSport

Ainda não tinha entrado na F1 e já tinha sido protagonista de uma novela. Era piloto da academia Alpine, mas Alonso ameaçava prolongar a sua estadia em demasia e Piastri decidiu mudar-se para a McLaren, que mostrou sempre muito interesse no jovem australiano que, por sua vez, evidenciou um potencial tremendo nas categorias de iniciação. Terá de provar tudo o que vale na McLaren, uma equipa que sabe como lançar jovens para a F1, como fez com Norris.

“Estou entusiasmado com a minha primeira corrida na Fórmula 1 e com o facto de ser com a cor papaia é realmente especial. Tenho esperado muito tempo pela minha estreia na Fórmula 1, por isso é ótimo que o momento esteja finalmente aqui. Sinto-me preparado para os desafios que se avizinham e para voltar à pista num ambiente competitivo. Já passou algum tempo desde a minha última corrida, por isso estou ansioso por voltar a andar. Como equipa, ainda temos muito trabalho a fazer para chegar onde queremos estar, mas estou otimista para a época.”