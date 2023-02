F1 2023: O que esperar do teste do Bahrein? | AutoSport

Arrancam amanhã os testes no Bahrein, dando-se assim oficialmente o arranque da época de 2023 da Fórmula 1. Serão apenas três dias, mas com grande importância para as equipas.

Para três das 10 equipas será tempo de ajudar na ambientação dos pilotos estreantes – Oscar Piastri na McLaren, Nyck de Vries na AlphaTauri e Logan Sargeant estreia-se pela Williams – a primeira vez que o seu feedback será ouvido com toda a atenção e a relação com os engenheiros começará a ser forjada, apesar de já terem realizado sessões de simuladores e terem estado aos comandos dos novos carros durante o ‘shakedown’. O tempo é escasso antes do arranque das corridas e da competição, por isso os programas das equipas deverão ser intensos de quinta-feira até sábado e qualquer problema durante uma sessão pode atrasar qualquer equipa. Podem ser três dias de sonho ou de pesadelo para qualquer uma das 10 equipas da grelha.

Há muito para aprender durante os três próximos dias e podem existir surpresas. Durante o teste de pré-temporada as equipas podem ficar mais perto de saber se poderão alcançar o seu objetivo para 2023 e se as suas soluções são as ideias. Uns podem ter de passar ao plano B, como a Mercedes por exemplo.

Os ‘flechas de prata’, que apresentaram de novo um carro com uma pintura em preto para camuflar o uso maciço do fibra de carbono exposta, repetiram o conceito “zero sidepods” do ano passado e se durante o teste os sinais não forem bons, podem ter que reverter para uma filosofia mais de acordo com a Red Bull, algo que a maioria das equipas fez. Há quem diga que em Brackley já se pensou nisso e trabalhem num projeto alternativo para poderem apresentar a meio da época, mas isto apenas se a análise dos dados em pista não se correlacionar com o que foram – acreditando no que disseram os responsáveis da equipa – os sinais positivos obtidos em simulação durante o inverno.

Há também uma grande expectativa para conhecer de facto o novo monolugar da Red Bull, a equipa que defende os dois títulos mundiais alcançados em 2022. O RB19 apresentado durante o evento em Nova Iorque estava longe de ser o carro real que se vai fazer à pista amanhã. Há poucas razões para acreditar que não seja um carro digno de suceder ao RB18, apesar das restrições no seu desenvolvimento devido à sanção da FIA e por isso, todos os adversários querem ver de perto a nova máquina da Red Bull. Assim como acontece com a Ferrari. Algumas das soluções encontradas pelos italianos para o SF-23 podem dar que falar nos próximos dias e alguns adversários podem pedir uma explicação à FIA, principalmente devido ao design do ‘S-Duct’ e a sua ligeira alteração, implementando-o nos flancos de tal forma que o fluxo de ar que sai possa mover-se em direção à asa traseira, o que em teoria poderia melhorar o desempenho aerodinâmico. Além disso, a Ferrari é uma das equipas que quer perceber em pista se os seus problemas de fiabilidade do ano passado foram resolvidos. Também a Alpine tem isso a aferir nos próximos dias.

A equipa francesa quer voltar a liderar o chamado ‘segundo pelotão’ e até encurtar a diferença para Mercedes, Ferrari e Red Bull, mas deverá ter a companhia de muitas equipas. O meio do pelotão foi um dos focos da competição em 2022 e deverá voltar a ser, porque Alpine, McLaren, Aston Martin, além de Alfa Romeo, Haas e AlphaTauri têm expectativas de lutar pelos pontos. Algumas delas podem não acertar no trabalho de desenvolvimento da época e podemos começar a ver isso nos próximos três dias.

A Williams, sem muito a perder, vai apresentar no Bahrein o seu novo chefe de equipa e com esperança de encurtar a muita diferença do ano passado para o resto do pelotão.

Resumindo, serão dias preciosos para todas as equipas e com muito para aprender.