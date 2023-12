F1 2023, o Herói Esquecido: Alex Albon | AutoSport

Alex Albon é a nossa escolha para Herói Esquecido de 2023. Com 27 pontos marcados e oito corridas no top 10, a época de Albon passará facilmente despercebida para os menos atentos, mas o que o tailandês fez ao longo de toda a época merece destaque.

Antes de passar aos factos, importa dar algum contexto à época de Albon. Depois de um ano de paragem em 2021, depois da época falhada na Red Bull (após uma subida meteórica), Albon regressou à grelha da F1 para ganhar confiança e mostrar que tinha lugar na F1. George Russell aconselhou Albon, afirmando que seria um excelente substituto, numa altura em que Russell estava de malas feitas para a Mercedes. Albon não desiludiu e desde a sua entrada na Williams, em 2022, que tem sido figura de destaque na equipa. No primeiro ano com a equipa, conseguiu boas prestações e levou claramente a melhor sobre o seu colega de equipa, Nicholas Latifi. Em 2023 subiu o nível e além de ser a referência da Williams, viu as suas prestações valerem-lhe um lugar nos rumores das transferências. Não é um prémio digno de nota, mas é um sinal que o seu trabalho começa a dar nas vistas. Falta-lhe voltar a ter concorrência interna forte, para dissipar totalmente as dúvidas que possam ainda pairar sobre o seu talento.

Os pontos que Albon conquistou também não refletem toda a boa época que conseguiu. Conseguiu seis aparições na Q3, nas corridas, além dos pontos, andou quase sempre na luta pelo top 10 e quando se encontrou e posição de pontuar, defendeu-se com unhas e dentes, sem exageros. Talvez seja o piloto que de forma unânime conseguiu superar as expetativas. Os números não lhe fazem justiça, mas Albon terá sido um dos melhores pilotos do ano e, por isso, merece o destaque do Herói Esquecido.