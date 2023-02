F1 2023: Lando Norris opta por pintura mais simplista para o seu capacete | AutoSport

Nos monolugares de 2022 vimos algumas equipas que levaram os seus esforços de redução do peso dos carros ao limite, deixando mais partes da fibra de carbono expostas e sem qualquer pintura. Uma redução de dois ou três quilogramas nos bem pesados monolugares, eram uma benção para equipas que não tinham muito meios para desenvolverem componentes mais leves do que os usados. Para esta época, Lando Norris revelou o design do seu capacete que também deixou uma parte do carbono exposta, mas desta vez não deve ser para pesar menos, terá sido uma opção estética do piloto britânico da McLaren. A pintura é semelhante às épocas anteriores com a cor de base amarela, juntamente com o seu logotipo, mas com o carbono exposto.