F1 2023: Assista aqui à apresentação da Mercedes | AutoSport

O Mercedes W14, o culminar do trabalho de longos meses, tanto em Brackley como em Brixworth, será revelado ao vido através das redes sociais da equipa – YouTube, Facebook e Twitter – com início às 9:15h em Portugal continental. Além do W14, George Russell e Lewis Hamilton, mais o piloto de reserva, Mick Schumacher, e Toto Wolff estarão no lançamento.

O carro irá então para a pista pela primeira vez em Silverstone, como parte do dia de filmagens, enquanto o que acontece nos bastidores durante todo o dia será transmitido nas redes sociais da Mercedes.