F1 2023: Assista aqui à apresentação da McLaren | AutoSport

A semana começa em força com duas apresentações dos projetos de Fórmula 1 para 2023. Às 17h00 é transmitido o evento da McLaren que vai revelar o MCL60, designação dada ao novo carro da equipa de Woking, que este ano celebra os 60 anos da sua fundação pelo mítico Bruce McLaren.

Para não perder nada do evento com Lando Norris e Oscar Piastri, colocamos em baixo a transmissão da McLaren.