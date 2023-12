F1 2023, Análise aos pilotos: Lando Norris / Oscar Piastri | AutoSport

Arriscamos a dizer que a McLaren apresentou a melhor dupla de pilotos do ano. Garantidamente uma das mais equilibradas, o que é um elogio tremendo ao trabalho de Oscar Piastri, que teve de “enfrentar” um dos melhores e mais cobiçados jovens da atualidade, Lando Norris.

Vamos recapitular os números da McLaren, relembrando que a equipa começou o ano da pior forma e que à oitava corrida do ano contava apenas com 17 pontos marcados e que em oito corridas apenas pontuou três vezes. A partir do GP da Áustria, por altura em que a McLaren introduziu uma versão B do seu MCL60, a McLaren nunca mais ficou a zeros, tornou-se numa das equipas mais fortes da grelha e desde então marcou 285 pontos. Fez uma média de 19 pontos por corrida. Se a média de pontos fosse a mesma ao longo de toda a época, a McLaren teria terminado em… segundo lugar, à frente da Mercedes.

Foi este ano que os jovens pilotos da McLaren tiveram de enfrentar. Um arranque muito complicado, com um carro difícil e resultados desmoralizadores, mas que não tirou as equipas e os pilotos do bom caminho.

Lando Norris seria sempre a referência da equipa. Mesmo no tempo de Daniel Ricciardo, foi o piloto mais rápido e, portanto, o n.º1 (de forma não assumida) e com a entrada de Oscar Piastri, essa posição seria reforçada, pela natura falta de experiência do jovem australiano. Norris não desapontou e a cobiça de que é alvo mostra bem o nível da sua época. Conseguiu sete pódios, apenas superado pelos homens da Red Bull e Fernando Alonso, liderou trinta voltas e apenas completou menos 52 voltas que as 1325 de Max Verstappen, o único a fazer as voltas todas de 2023 e foi eleito pelos fãs da f1 “Piloto do Dia” por cinco vezes.

Já Piastri encantou todos com a sua primeira época na F1. Um começo discreto, enquanto procurava entender a competição e o seu monolugar, sempre com uma postura muito madura e inteligente. Na segunda metade do ano aproximou-se do andamento de Norris e até venceu uma corrida sprint. Foi um ano de grande aprendizagem para Piastri, mas mostrou-se sempre à altura dos acontecimentos e mostrou que tem fibra de campeão. É um talento enorme, com uma maturidade e um sangue-frio notáveis. A inexperiência causou alguns (poucos) dissabores, mas nada de significativo. Piastri terminou em oitavo lugar, com 97 pontos, contra os 205 de Norris (sexto lugar) a diferença parece grande, mas em pista não se notou tanto e esse é o maior elogio que se pode fazer ao jovem australiano.

Nota AS

Lando Norris – Nota 9

Oscar Piastri – Nota 8