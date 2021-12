F1: 2022 sempre foi o foco da Ferrari | AutoSport

Apesar da Ferrari ter terminado no terceiro lugar no campeonato de construtores, numa época de altos e baixos, mas com nota final positiva, o foco esteve sempre em 2022 e todas as melhorias que foram sendo introduzidas no carro, com a nova unidade motriz, foram a pensar na próxima.

O diretor desportivo da Scuderia Laurent Mekies, fez questão de reafirmar que o foco foi sempre a nova época:

“Deixámos claro desde muito cedo, tomámos a decisão de mudar para 2022”, disse o francês. “Tínhamos esperança na altura, porque estamos bastante distantes da McLaren no início da época, de que seríamos capazes de lutar eventualmente pelo terceiro lugar. Mas tínhamos optado por um compromisso zero para 2022”, insistiu ele. “Portanto, esta é provavelmente a resposta mais clara que lhe posso dar. Já nos perguntaram isso 25 vezes, e de modo algum. O único desenvolvimento que tivemos na segunda metade do ano foi sistema híbrido, que mais uma vez é algo que vamos utilizar para o próximo ano”.