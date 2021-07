F1 2022, Ross Brawn: “Mudanças para atrair mais fãs, mas também respeitar os já existentes” | AutoSport

2022 tem oficialmente luz verde e com a apresentação deste modelo, o mundo ficou a saber de forma clara o que pretende a F1 para o seu futuro. Corridas mais emocionantes, controlo de custos e sustentabilidade são as pedras basilares do futuro da F1 que hoje foi dado a conhecer.

O novo carro foi pensado para ser mais simples, mais barato mas acima de tudo, para permitir mais emoção em pista.

Nikolas Tombazis, responsável pelo desenho do carro, tem confiança que este carro irá proporcionar corridas melhores, mas avisou que a mudança não acontecerá de um dia para o outro : “Este carro encarna o que pretendíamos com estes novos regulamentos. É resultado dos esforços conjuntos da FIA e da F1 para melhorar os aspetos técnicos, desportivos e financeiros da F1.”

“Não se trata apenas de cosmética. Temos uma parceria plurianual com a FIA com vista a melhorar a aerodinâmica dos carros. Todas as superfícies que vemos são pensadas para melhorar o fluxo de ar para a traseira do carro e para melhorar as corridas. A quantidade de melhorias será limitada de forma a impedir a corrida ao desenvolvimento e além disso temos mais partes estandardizadas, mais simples e baratas de forma a cortar custos. A mudança não acontecerá de um dia para o outro. Vamos estudar as soluções que as equipas produzem e vamos continuar a trabalhar para melhorar mas tenho a convicção de que, com o tempo, as corridas vão melhorar consideravelmente.”

Ross Brawn, o grande impulsionador destas mudanças e o responsável pela parte técnica e desportiva da F1 usou o mesmo discurso de Jean Todt, falando de uma nova era:

“O carro tem uma linhas impressionantes, com rodas de 18 polegadas, muitas novidades. Achamos que este é um carro de corridas fantástico. O objetivo principal destas mudanças sempre foi mais lutas em pista e corridas mais emocionantes, com lutas mais renhidas. Queremos os pilotos a lutarem em pista, roda com roda. Para o conseguir temos uma asa dianteira mais simples, o fundo plano é também mais simples, com mais efeito solo. Este é o começo de uma nova era, uma nova filosofia, uma nova cultura onde a capacidade destes carros permitirem corridas mais renhidas será vital para o futuro da F1. Fazemo-lo para atrair mais fãs, mas também queremos respeitar os fãs existentes. Estas novas regras foram feitas para tornar a F1 o maior espetáculo de desporto motorizado do mundo e para nos levar ao topo da cultura global e do entretenimento. “