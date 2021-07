F1: 2022 pode começar com dois testes de inverno | AutoSport

Foi hoje adiantado pela publicação alemã, Auto Motor und Sport, que a temporada 2022 da F1 pode começar com 3 dias de testes aos novos monolugares em Barcelona em Março e passado duas semanas, novo bloco de 3 dias de testes, desta vez no Bahrein.

Nada é ainda oficial, mas segundo Tobias Grüner, jornalista da publicação, de 23 a 25 de Fevereiro os testes realizar-se-ão no circuito Barcelona-Catalunha, com as equipas a receberem os primeiros dados dos novos chassis em pista. Terão depois duas semanas para os analisar antes de viajarem até ao Bahrein, entre os dias 11 e 13 de Março para novos testes, com o GP do Bahrein a ter lugar a 20 desse mês. Se estas datas e formato de testes forem confirmados, terá de existir uma alteração ao regulamento, porque para já, o mesmo exige que haja pelo menos 10 dias entre testes e o primeiro GP do ano.

O GP da Áustria também já tem uma data provisória, com venda de bilhetes incluída. No site motorsporttickets.com (parte do Motorsport Network), já podem comprar bilhetes para a prova em Spielberg, entre 8 e 10 de Julho.