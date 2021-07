F1 2022: Nikolas Tombazis explicou as mudanças no novo carro | AutoSport

Nikolas Tombazis explicou ao mundo as mudanças que foram feitas neste novo conceito hoje apresentado pela F1 e que irá para as pistas em 2022. O engenheiro ao serviço da F1 abordou os aspetos da aerodinâmica e da segurança como principais mudanças nas novas máquinas.

A FIA e a F1 entenderam que era preciso melhorar as corridas e fizeram um estudo aprofundado para entender como tal era possível. Um dos resultados mais relevantes desses estudos foi a necessidade de haver mais lutas renhidas em pista, e este carro foi exatamente pensado para melhorar este aspeto:

“Entre a FIA e a F1, iniciamos um projeto para entender de que forma poderíamos melhorar a experiência para os fãs. Juntamos uma equipa de especialistas em matéria de carros e de pistas, para entendermos como os fãs reagiam a eventos específicos em pista. Percebemos desde cedo que poderíamos dar um grande passo se tivéssemos mais e melhores lutas em pista, não tanto as ultrapassagens, mas sim a proximidade das lutas em pista. Isso é o que temos tentado atingir com estas mudanças na aerodinâmica”, disse Tombazis.

Mas além do trabalho aerodinâmico que produziu um carro com uma superfície mais simples, que produz menos turbulências para os carros perseguidores, o sempre presente aspeto da segurança foi aprimorado também:

“A segurança tem sido um processo incremental na F1. Queríamos que este carro, além de excitante, fosse também mais seguro. Trabalhamos muito com as equipas para termos regras mais estritas no que à segurança diz respeito. O nariz do carro terá a capacidade de absorver 50% mais de energia, as laterais do carro são também duas vezes mais fortes, tornando a criação de detritos mais difícil de acontecer. “

A sustentabilidade é um tema cada vez mais referido e a F1 assume abertamente a busca por soluções mais eficientes, a vários níveis:

“A sustentabilidade vem em dois aspetos, Uma tem logicamente a ver com o impacto ambiental e com a nossa pegada de carbono, tanto do lado dos combustíveis como dos motores. Também temos trabalhado do lado da sustentabilidade financeira, e o que pretendemos é que a competição seja mais acessível e mais barata.”

Mas o grande foco é a melhoria do espetáculo, com mais lutas e com os pilotos a terem um papel mais pronunciado. É isso que espera o grego:

“Esperamos ver corridas mais renhidas, mas talvez não logo desde a primeira corrida pois talvez alguém consiga ter uma interpretação mais correta das regras em relação a outros que não o façam. Mas esperamos ver em breve competitividade e boas lutas em pista.”