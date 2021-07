F1 2022, Mario Isola: “Desenvolvemos um produto completamente novo” | AutoSport

Uma das mudanças mais visíveis neste carro é o aumento do tamanho das rodas. Depois de várias décadas com rodas de 13 polegadas chegou o momento de acompanhar a tendência da indústria automóvel e usar rodas maiores.

Isso implicou que a Pirelli, fornecedora de pneus para o arranque desta nova era, desenvolvesse pneus completamente novos, para fazer face às novas exigências:

“A mudança para as rodas de 18 polegadas aconteceu por vários motivos. Temos agora um pneu mais moderno, pois os pneus de 18 polegadas são agora mais usados nos carros de produção. Tivemos de repensar por completo o nosso produto, pois não se trata apenas de uma mudança no tamanho dos pneus, mas sim uma nova família de compostos, porque para atingirmos o objetivo de corridas renhidas, para termos uma janela operacional maior e para termos compostos que sofrem menos de sobreaquecimento tivemos de repensar completamente o nosso produto. “

A Pirelli tem sido ciclicamente criticada pelos pneus que tem fornecido, mas não tem tarefa fácil nesta nova era. Com as equipas a terem de repensar completamente as suspensões, os pneus vão certamente funcionar de forma diferente e a marca italiana poderá tornar-se num alvo fácil,. Mais ainda, as exigências quanto ao sobreaquecimento, às janelas operacionais e ao nível de degradação não são fáceis de atingir, mas todos esperam que a Pirelli faça bem o seu trabalho para podermos ter melhores corridas.