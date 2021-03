F1 2022: E se Verstappen for para a Mercedes e a Red Bull ‘fizer’ o melhor carro?

Tem-se vindo a falar cada vez mais da potencial ‘despedida’ de Lewis Hamilton da Fórmula 1, e a consequente necessidade da Mercedes o substituir por um piloto à altura. E esse piloto é Max Verstappen.

O vínculo de Lewis Hamilton com a Mercedes termina no final desta época e há quem diga que o inglês quer bater o recorde de Schumacher, mas pode já não ter vontade de se manter na F1 mais tempo.

Precavendo-se da possibilidade de ter de procurar um novo piloto sob pressão, Toto Wolff, Chefe de Equipa da Mercedes já fez saber que quer resolver a questão dos pilotos de 2020 até ao verão: “O que decidimos é discutir as coisas muito mais cedo este ano e não no final da temporada”. Quando a isto se junta o facto, que é público, e Max Verstappen poder ficar disponível devido a uma cláusula de desempenho que foi revelada recentemente pela Red Bull, Wolff acrescentou: “O Max é certamente um jovem piloto excepcional que estará, sem dúvida, no radar de todos no futuro. Mas não estamos a ‘namoriscar’ ninguém antes de termos um claro entendimento com os nossos dois pilotos”.

É óbvio que, caso Lewis Hamilton decida sair da Fórmula 1 no final deste ano – acreditamos que vá permanecer, pelo menos mais um ano, 2022 – é bem possível que a Mercedes tudo tente para contratar Max Verstappen, talvez até colocando George Russell a seu lado. Não estamos mesmo a ver que a Mercedes vá para a próxima era da F1 com George Russell e Valtteri Bottas. Resta aguardar pelo desenvolvimento da época, pois muita coisas pode suceder, até porque a Red Bull tem uma boa hipótese, com os novos regulamentos de produzir uma carro ao nível ou melhor que a Mercedes e Verstappen arriscaria trocar de equipa na pior altura…

Será muito interessante esta questão…