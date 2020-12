F1: 2022 é a prioridade para a Ferrari

Depois de um 2020 desastroso a vários níveis, a Ferrari quer voltar a topo da F1, mas só deverá voltar a fazê-lo em 2022. Mattia Binotto afirmou que a Scuderia está focada em 2022 e apenas prestará mais atenção ao carro de 2021 se este se revelar pior que o desta época.

A Ferrari sabe que deu um passo atrás este ano e que precisa de recuperar para as rivais. A mudança de regulamentos de 2022 é a altura ideal para isso e Binotto confirmou que a atenção está completamente virada para a nova máquina e apenas um 2021 mais desastroso que esta época poderá levar a equipa a mudar esse foco:

“Penso que 2022 será mais importante do que 2021”, disse Binotto, citado por Motorsport.com. “Isto porque em 2022, estamos a abrir uma nova era técnica. E se, de alguma forma, já começarmos em desvantagem no início de 2022, será mais difícil na época seguinte. Por isso, certamente que 2022 será a prioridade máxima no próximo ano. Em termos de desenvolvimento do carro, penso que eventualmente, se fizermos algum trabalho no carro de 2021 , é apenas porque a situação se tornou mais má do que o esperado, ou porque são necessárias algumas mudanças para aprender a tentar fazer algo melhor para 2022”.

“Como Ferrari não podemos aceitar uma época semelhante a 2020”, acrescentou ele. “Portanto, precisamos de fazer algo melhor em comparação com o que estávamos a fazer”.

“Se olhar para a forma como estamos a desenvolver o carro, tenho alguma esperança de que a época possa ser melhor. Mas nunca saberemos, até irmos para a pista e compararmos o andamento com os outros. Será importante não ter uma época tão difícil como a que tivemos em 2020. Portanto, o mínimo será competir por uma posição melhor”.